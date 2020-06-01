KKTC'li siyasetçilerden Rum kesimindeki cami saldırısına tepki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, GKRY'deki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırı ile cami duvarına yazılan İslamofobik ve ırkçı yazıları kınadı.

Akıncı, "Rum liderliği bu konuda hızlı hareket ederek gereken araştırma ve soruşturmayı tamamlayıp failleri meydana çıkararak gereken yasal işlemleri yapmalıdır. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde müsamaha ile karşılanamaz." ifadesini kullandı.

Hangi dine ait olursa olsun ibadethanelerin saygıyı hak eden kutsal yerler olduğunu vurgulayan Akıncı, nereden ve kimden gelirse her türlü saldırının kınanması ve faillerinin cezasız bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

"Kıbrıs Rum halkını da bu tür eylemlere göz yummamaya davet ediyorum"

Meclis Başkanı Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Ada'daki tarihi, dini ve kültürel varlığına yönelik bu saldırının asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Suçluların derhal bulunması ve en kısa sürede yargılanarak caydırıcı cezalara çarptırılması Ada'daki barışa hizmet edecek tek yoldur. Bir yandan Kıbrıs Türk halkına bu çirkin ve kabul edilemez saldırı karşısında sükunet çağrısı yaparken, Kıbrıs Rum halkını da bu tür kişilere ve eylemlere asla göz yummamaya davet ediyorum."

"Rum yönetiminin suçluları cezalandırması elzemdir"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da Limasol'da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yapılan saldırıyı kınayarak, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı formunda ortaya çıkan bu gerici ve çağ dışı yaklaşımlar kabul edilemez. Rum yönetiminin bu olayların suçlularını bulup cezalandırması elzemdir, kendilerini gereğini yapmaya ve caydırıcı bir tutum ortaya koymaya davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıyı Rum yönetimi de kınadı

GKRY Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushios da Rum yönetiminin Limasol'daki camiye yapılan vandallığı kınadığını kaydetti.

"İbadethanelere yapılan bu tarz saldırılar nereden gelirlerse gelsin, kabul edilemez." ifadesini kullanan Koushios, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in olayın soruşturulması ve suçluların ortaya çıkarılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Limasol'da bulunan ve KKTC Din İşleri Başkanlığına bağlı Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne dün gece kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından 3 molotofkokteyli atılmıştı.

Cami duvarına spreyle göçmen ve İslam karşıtı ifadeler de yazılmıştı.

Kaynak: AA