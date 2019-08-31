KKTC'li iş insanı sanal bahis suçlamasıyla gözaltına alındı

KKTC'li iş insanı sanal bahis suçlamasıyla gözaltına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iş insanı Bulut Akacan sanal bahis suçlamasıyla gözaltına alındı.

31.08.2019 00:29
KKTC'li iş insanı sanal bahis suçlamasıyla gözaltına alındı

KKTC'li iş insanı ve Akacan Holding Başkanı Bulut Akacan sanal bahis suçlanmasından akşam saatlerinde gözaltına alındı.

KKTC Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri tarafından Girne'de gerçekleştirilen operasyonda Akacan'ın yanı sıra pek çok kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

OPERASYONDA 11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından yapılan açıklamada, "Girne'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklanan 10 kişinin ardından bugün de olayla bağlantılı olarak Bulut Akacan (36) tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Yasa dışı bahis operasyonu sonucu tutuklanan Bulut Akacan Yarın saat 10.00'da Girne Kaza Mahkemesine çıkarılacaktır soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (2)

  • ADALET:
    iyide K. K. T. C de her yer kumarhane ve orada canlı olarak İngiltere den tavşan yarışına bile kumar oynanıyor ne alaka
    Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • ADINIZI YAZIN:
    İyide Kıbrısta kumar serbest kardeşim ne alaka :) Gittiğiniz bütün 5 yıldızlı otellerin mutlaka Casino''su vardır. Siz buradaki siyasetçilere bakın ne kazanıyorlar ne harcıyorlar :)
    Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.