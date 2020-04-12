KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibi
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel

KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (covid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.

12.04.2020 15:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:35
KKTC'li çocuklardan 'Teşekkürler Türkiyem' klibi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (covid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.Klibe sosyal medyadan ilgi yağdı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bir grup çocuk, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse (covid-19) karşı verilen mücadele sürecinde her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olan Türkiye için "Teşekkürler Türkiye'm" isimli klip yayımladı.Klibe sosyal medyadan ilgi yağdı. Klibin başında bir kız çocuğu "Bir başkadır benim memleketim" isimli parçayı seslendirirken, Kıbrıs Türkü çocuklar, Kovid-19 sebebiyle yaşanan zorlu süreçte desteklerini esirgemeyen Türkiye'ye teşekkür etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Teşekkürler Türkiye'm" isimi klibini sosyal medya hesabından paylaşarak "Nesilden nesile; her şartta birlikte... #TeşekkürlerTürkiyem" ifadesini kullandı.

'GÜZEL TÜRKİYEM, MİNNETTARIZ'

Gençler, "Her zaman yanımızda olan Anavatan Türkiye'miz bu zor dönemlerde de yanımızda. Güzel Türkiyemiz, minnettarız sana" ifadelerini kullandı. Türkiye, KKTC'ye koronavirüs nedeniyle; 30 bin adet 3 katlı cerrahi maske, 30 bin pudrasız vinil eldiven, 3 bin adet EN149 maske, 300 koruyucu tulum ve 300 koruyucu gözlük yardımı yaptı.

Kaynak: DHA

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Güncel Manşet

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