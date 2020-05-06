KKTC'li bakandan "devlet desteğine havuzlu villada oturanlar başvuruyor" isyanı

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin mücadele kapsamında 17 Nisan'da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının arttırılmasına yönelik bin 500 TL Ücret Desteğine zenginlerin başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu...

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin mücadele kapsamında 17 Nisan'da uygulamaya konan Yerel İşgücü İstihdamının arttırılmasına yönelik bin 500 TL Ücret Desteğine zenginlerin başvurması KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nu isyan ettirdi. Sucuoğlu, "Bu kişiler yanlış beyanlar vererek devletin parasını alma çabası içerisinde..Bunlar paraya doymayanlar" dedi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuğlu, devletin çalışanlar için ödeme kararı aldığı bin 500'lelik yardıma havuzlu villalarda da oturunların ve evlerinin kapılarında lüks araçları olanların başvurduğunu söyledi. Söz konusu olayın devletin parasını çalmak anlamına geldiğini ifade eden Sucuoğlu, "Bu kişiler yanlış beyanlar vererek devletin parasını alma çabası içerisinde" dedi. Devletin çalışanlara yardım için başvuru sistemi açtığına işaret eden Sucuoğlu, "Bugüne kadar yapılan 55 bin başvurunun 9 bininin kriterlere uymayanlar olduğunu" belirtti.

'PARAYA DOYMAYAN, UTANMAZLAR'

Demirören Haber Ajansı'na konuşan Sucuoğlu, "Bazı iş adamlarının tavırları beni çok şaşırttı. Yapmayın lütfen dedim. Hem iş yerleri açık hem para kazanıyorlar ama iş yerlerini kapalı gibi göstererek çalışanların alması gerekn bin 500 TL'nin peşine düştüler. Bunlar paraya doymayanlar" dedi. Bir çok iş insanının çalışanlarına sahip çıktığını ifade eden Sucuoğlu, "Bazıları ise ne olacak canım benzin paramı devlet ödesin diye bin 500 TL'ye başvurdu. Utanmadan bunu benimle konuşanlar oldu. Bunlar savaş çıksa bırakıp kacacaklar" diye konuştu.

'DEVLETİN PARASINI YEDİRMEM'

Devletin bir kuruşunu dahi yedirmeyeceğini kaydeden Sucuoğlu, "Sisteme başvuran 55 bin kişinin 9 bini parayı hak etmeyenler. Bunları temizledik. Gerekli çalışma yapılıyor, gerekirse yalan beyandan polis ile konuyu konuşacağım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA