KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş Törenle Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, KKTC'nin 35'inci kuruluş yıldönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş KKTC'nin 35'inci kuruluş yıldönümünde başkent Lefkoşa'daki TMT Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Denktaş'ın anıt mezarındaki inşaat nedeniyle TMT Anıtı'nda yapılan törene başta KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, devlet erkanı ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, TMT Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş için anıt özel defterini imzaladı. - LEFKOŞA