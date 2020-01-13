KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 8. ölüm yıl dönümünde anıldı

13.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 8. yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.



KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, ölümünün 8. yıl dönümünde TMT Anıtı'nda düzenlenen törenle anıldı. Protokolün çelenklerinin anıta sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü. Tören, anıt özel defterinin imzalanması ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, konuşmasıyla tamamlandı.



Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanın sıra KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile bakanlar, milletvekilleri, muharip dernekler, kurum kuruluş,okullar, üniversiteler ile ailesi ve sevenleri katıldı. Törende, protokolün yanı sıra öğrenciler de hazır bulundu.



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, "Bugün aramızdan ayrılışının 8. yılında saygı ile andığımız merhum Rauf Raif Denktaş çok çalkantılı bir dönemde Kıbrıs Türk halkına siyasal önderlik yapmış önemli bir kişiliktir. Toplumların yaşamına yön veren liderler vardır. Bu liderleri yaşadıkları dönemin koşullarından ayrı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Onların siyasetini ve kararlarını etkileyen içinden geçilmekte olan dönemin tarihsel koşullarıdır. Rauf Denktaş o tarihsel koşulların belirleyici ihtiyaçlarına göre toplumuna hizmet amacıyla biçimlendirilmiş bir siyasetin uygulayıcısı oldu. Bu siyasetin temel niteliğini Rumların Enosis hedeflerinin karşısında durmak ve bunun gerçekleşmemesi için içeride ve dışarıda bitmek bilmez bir enerji ile mücadele etmek şeklinde özetleyebiliriz. Kıbrıs Türk halkının bu adada varoluş mücadelesindeki en yakın yol arkadaşı Doktor Fazıl Küçük ile birlikte,



öncelikle Türkiye'nin ilgisini Kıbrıs'a çekmek için olağanüstü bir çaba ortaya koydular. Temel amaçları Kıbrıslı Türklerin bu adada eşit bir toplum olarak varlığını sürdürmesi ve bir azınlık konumuna düşürülmesinin önlenmesiydi" dedi.



Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda hiçbir zaman Rum Yönetiminin idaresinde bir azınlık olarak yaşamayacağını söyleyen Akıncı, "Bu bir gerçek olmakla birlikte kuşkusuz yeterli değildir. 1960 yılında ortaklık devleti 0olarak kurulan devletin Rum tarafınca gasp edilerek Kıbrıs Türk toplumunun uluslararası hukuk bağlamında statüsü olmayan bir konumda bırakılması, meşru olmadığı gibi adil de değildir. Bu nedenle eşitliğimizden, özgürlüğümüzden ve güvenliğimizden taviz vermeden iki kurucu devletli, siyasal eşitliğe dayalı iki kesimli federal bir yapılanma için uğraşlarımızı sürdürmekteyiz. Hiç kimsenin bize haklarımızı altın tepside sunmayacağının bilincindeyiz. Meşru haklarımızı yine elbirliği ile bu kez diplomasi alanında mücadele ederek elde edeceğiz. Eminim ki, Kıbrıs Türk halkı olarak, geçmişin birikimleriyle bugünün dinamizmini harmanlayarak bu adada hak ettiğimiz koşullarda yaşamayı başaracağız. Zor koşullarda toplumumuza liderlik ve rehberlik etmiş Rauf Raif Denktaş'ın toplumsal mücadeledeki müstesna yeri unutulmayacaktır. Onu saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun" diye konuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA