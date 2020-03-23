KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenci ve tır şoförleri Mersin'de karantinaya alındı
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KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenci ve tır şoförleri Mersin'de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförü korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin'de karantinaya alındı.

23.03.2020 03:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 03:17
KKTC ile Lübnan'dan gelen öğrenci ve tır şoförleri Mersin'de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen 395 öğrenci ile Lübnan'dan gelen 44 tır şoförü korona virüsü tedbirleri kapsamında Mersin'de karantinaya alındı. Mersin Kız Öğrenci Yurduna getirilen öğrencilerin sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alındığı belirtildi.

Tüm dünyada etkisini gösteren ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsü ile ilgili tedbirler uygulanmaya devam ediliyor. Akşam saatlerine doğru yoğun güvenlik önlemleri altında KKTC'den ve Lübnan'dan çıkan gemiler, akşam 21.00 sıralarında Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanına demir attı. Burada da sıkı denetimlerle otobüslere bindirilen 395 öğrenci ile 44 tır şoförü polis eskortlarının eşliğinde karayolu ile Mersin Kız Öğrenci Yurduna getirildi. 11 otobüs ile getirilen öğrenciler, tek tek içeri alındı. Öğrencilerin ve şoförlerin sağlık taramasından geçirildiği ve durumlarının iyi olduğu, tedbir amacıyla karantinaya alındığı belirtildi. Yurt içinde ve dışında sıkı güvenlik önlemleri alınırken, bazı öğrenci aileleri de bölgeye gelerek çocuklarının durumlarıyla ilgili yetkililerden bilgi almaya çalıştı.

Öğrenciler ve şoförler 14 gün boyunca burada karantina da kaldıktan sonra ailelerine teslim edilecekler.

Valilikten açıklama

Mersin Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "KKTC'den yurdumuza dönüş yapan 395 Türk öğrencimiz ve Lübnan'dan ülkemize gelen 44 tır şoförümüz Taşucu Limanında yapılan sağlık muayenelerini müteakip 14 gün süresince tedbir amaçlı karantina uygulanmak üzere Mersin KYK yurtlarımıza yerleştirilmiştir. Yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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