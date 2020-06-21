KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler yarın başlayacak
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KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler yarın başlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın sabahtan itibaren tüm KKTC ve Kıbrıs Rum kesimi vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif testlerini belgelemeleri halinde, karantina koşulu olmadan, KKTC'ye girişlerine...

KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler yarın başlayacak
21.06.2020 23:49 | Son Güncelleme: 21.06.2020 23:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın sabahtan itibaren tüm KKTC ve Kıbrıs Rum kesimi vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif testlerini belgelemeleri halinde, karantina koşulu olmadan, KKTC'ye girişlerine izin verileceğini bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Özersay, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ülkeye giriş çıkışlar gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalarda bulundu.

Daha önce 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyacaklarını açıkladıkları geçişlerle ilgili düzenlemeyi yarın başlatma kararı aldıklarını belirten Özersay, geçişlerde son 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif Kovid-19 testi isteneceğini belirtti.

Özersay, Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapılarından yarın 06.00'dan itibaren geçişlerin başlayacağını kaydetti.

"Rum tarafı bizden daha zor koşullar uyguluyor"

Rum kesiminin yeni uygulamasını açıklarken başka bazı kurallar da tanımladığını belirten Özersay, şunları kaydetti:

"Rum tarafına geçişte Rumların kendi uygulaması var, 2 kategori yaratmış durumdalar. Güneyde çalışanlar, tedavi görenler, eğitim alanlar, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumlar, ilk geçişlerinde Kovid-19 negatif sonucu göstermeleri yeterli ancak Rum kesimi, bunun dışında kalanlar, yani güneydeki Kıbrıslı Rumlar ve KKTC'nin diğer vatandaşlarına güneye her geçişte PCR (Kovid-19 testi) soracak. Rum tarafının bizden daha farklı ve daha zor koşullar uyguladığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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