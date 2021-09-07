KKTC ile ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokol onaylandı
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KKTC ile ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokol onaylandı

KKTC ile ikili ticaretin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokol onaylandı
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Türkiye ile KKTC arasında ticaretin ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik atılacak adımları içeren protokolün onaylanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığına işaret eden Muş, şunları kaydetti:

"Dış ticaretten e-ticarete, gümrüklerden hizmet ticareti ve serbest bölgelere kadar pek çok alanda iş birliğine ilişkin faaliyetleri içeren 29 maddelik eylem planımızın Türkiye ve KKTC için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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