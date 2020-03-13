KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan korona açıklaması
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Kıbrıs, Güncel

KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan korona açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, korona virüsünün yayılmasını önlemek için önlemleri açıkladı.

13.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:25
KKTC İçişleri Bakanı Baybars'tan korona açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, korona virüsünün yayılmasını önlemek için önlemleri açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, korona virüs ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, önümüzdeki günlerde, salgının dönüşmesini önlemek için daha radikal tedbirler olabileceğini açıkladı. Korona virüs ile ilgili bütün verilerin, virüsün yayılmasını önlemek için şiddetli önlem almanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğinin altını çizen Baybars, "Bu sağlık sisteminin hastalara yetebilmesi için büyük önem taşıyor" dedi. Bakanlar Kurulu'nın dün bazı ciddi önlemler aldığını, bunun arkasını da getirmek gerekeceğini vurgulayan Bakan Baybars, "Virüsün ülkemizde görüldüğü bu dönemde salgına dönüşmesini önlemek için daha radikal önlemlere ihtiyaç duyulacaktır" ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN HER BİR BİREYİNİN DE BU NOKTADA SORUMLULUĞU BÜYÜK OLDUĞUNDAN SÖZ EDEN AYŞEGÜL BAYBARS AÇIKLAMASINI ŞU ŞEKİLDE TAMAMLADI:

"Son 14 günde herhangi bir ülkeye ziyaretiniz olduysa kendinizi 14 gün evde karantinaya almanız büyük önem taşımaktadır. Ev karantinasında ev halkı ile vakit geçirdiğinizde maske kullanmalısınız. Eğer seyahat ettiyseniz Sağlık Bakanlığı'na ulaşınız ve bildirim yapınız. Elzem durumlar dışında seyahat etmeyiniz. Gemi uçak yolculuğu yapmayınız. Cuma namazı, kilise ayini gibi toplu ibadet ortamlarından, spor kulübü, bar, disco, gece kulübü, casino, bet ofisi gibi insanların çok yakın mesafede iç içe vakit geçirdiği ortamlardan kaçınılmalıdır. Markete eczaneye gittiğimizde 1 metre kuralını (bazı kaynaklar 2 metre demeye başladı) uygulamalıyız. Örneğin markette sıra beklerken önümüzdeki müşteriyle aramızda bu mesafeyi korumalıyız. Gereksiz maske kullanmayınız. Maskeyi hasta ve sağlık çalışanları kullanmalıdır"

(İHA)

Kaynak: İHA

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