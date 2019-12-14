KKTC hükümeti Türkiye'nin İHA'lar için Geçitkale'yi kullanmasına onay verdi
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KKTC hükümeti Türkiye'nin İHA'lar için Geçitkale'yi kullanmasına onay verdi

Geçitkale'den havalanan silahlı ve silahsız İHA'lar Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetleri yürüten gemilere eşlik edebilecek

14.12.2019 01:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 01:32
KKTC hükümeti Türkiye'nin İHA'lar için Geçitkale'yi kullanmasına onay verdi

(KKTC) hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay verdi.


Böylece Geçitkale'den havalanan silahlı ve silahsız İHA'lar 'de sondaj faaliyetleri yürüten gemilere eşlik edebilecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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