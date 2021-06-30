KKTC heyeti Mersin'in Anamur ilçesini ziyaret edecek
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KKTC heyeti Mersin'in Anamur ilçesini ziyaret edecek

KKTC heyeti Mersin'in Anamur ilçesini ziyaret edecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir heyetin, 12 Temmuz'da ilçeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Anamur Kaymakamı Aydın Memük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir heyetin, 12 Temmuz'da ilçeyi ziyaret edeceğini bildirdi.

Memük, Anamur Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen toplantıda, aralarında bakanların, bürokratların ve iş insanlarının yer alacağı heyetin, ilçede bir dizi programa katılacağını belirtti.

Heyetin, "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında Alaköprü Barajı, tarım alanları ve ören yerlerinde incelemelerde bulunacağını aktaran Memük, ilçe protokolüne de ziyaretler yapılacağını kaydetti.

Toplantıya Memük'ün yanı sıra Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu, Jandarma Komutanı Binbaşı Savaş Cingöz, Emniyet Müdürü Ömer Engin Genç, Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan ve Sağlık Müdürü Cem Adil de katıldı.

Heyetin gelişi dolayısıyla 12 Temmuz'da Anamur iskelesinde karşılama töreni yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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