KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Rum basınında yer alan, gemiye ateş açıldığı iddiasını yalanladı
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Rum basınında yer alan, gemiye ateş açıldığı iddiasını yalanladı

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Rum basınında yer alan, gemiye ateş açıldığı iddiasını yalanladı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), bugün Rum basınında yer alan "Türk sahil güvenliği, gemimize ateş açtı" iddiasını yalanlayarak, "Bu haber, her zaman olduğu gibi, Rum tarafınca olmayan bir olayın senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk halkına...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), bugün Rum basınında yer alan "Türk sahil güvenliği, gemimize ateş açtı" iddiasını yalanlayarak, "Bu haber, her zaman olduğu gibi, Rum tarafınca olmayan bir olayın senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen menfi politika ve uygulamanın bir devamı niteliğinde kullanılan propaganda maksatlı olarak hafızalarda yer alacaktır." ifadelerini kullandı.

GKK'den yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum yönetimi (GKRY) basınında, 16 Temmuz 2021'de saat 03.30'da Pirgo'nun kuzeyinde bir tekneye "KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri tarafından 4 el ateş açıldığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerinin KKTC'nin egemenlik alanında ve kara sularında düzensiz göçmen dahil her türlü yasa dışı faaliyeti önlemeye yönelik görevine devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yine bu kapsamda, alınan bir ihbar neticesinde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri Güzelyurt Körfezi'nde gece yarısından itibaren keşif ve gözetleme seyrine başlamış, gece 03.35'te Güzelyurt Körfezi'nde kara sularımıza girmek üzere olan şüpheli bir tekne tespit edilmiştir. Teknenin kimliğini tespit etmek üzere tekneye doğru yönelinmesi sonrasında bahse konu tekne yüksek süratle güney istikametine ilerlemeye başlamış ve Pirgo bölgesine ilerlediği izlenmiştir." bilgisi verildi.

Açıklamada, bu faaliyet süresince KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin, Rum tarafında yer alan yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi kara suları dışına çıkmadığı, herhangi bir tacizde bulunmadığı ve kesinlikle ateş açmadığına vurgu yapıldı.

GKK'nin açıklamasında, "Bu haber, her zaman olduğu gibi, Rum tarafınca olmayan bir olayın senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen menfi politika ve uygulamanın bir devamı niteliğinde kullanılan propaganda maksatlı olarak hafızalarda yer alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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