KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler

-KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler -Komutanlarına vefa için İstanbul'dan Ordu'ya pedal çevirecekler Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eski Başkanı, Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay M.Şükrü Tandoğan'ın anısına 9 kişilik profesyonel bisikletçi grubunun katılımı ile bisiklet turu düzenlendi.

-KKTC Gazisi için Ordu'ya pedal çevirdiler

-Komutanlarına vefa için İstanbul'dan Ordu'ya pedal çevirecekler

İSTANBUL - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eski Başkanı, Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay M.Şükrü Tandoğan'ın anısına 9 kişilik profesyonel bisikletçi grubunun katılımı ile bisiklet turu düzenlendi. 10 Haziran'da İstanbul'dan başlayan tur 861 km sürerek 16 Haziran Ordu'da sona erecek.

KKTC'nin kuruluşunun 37.yıl kutlama törenlerine ve Maraş bölgesinin açılış törenine iştiraki sırasında geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Emekli P. Kd. Albay Mehmet Şükrü Tandoğan silah arkadaşları ve sevenleri tarafından unutulmadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin toplamda 17 yıl Genel Başkan ve Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Kıbrıs Gazisi Tandoğan'a vefa borcu olarak bisiklet turu düzenleyen dernek üyesi ve aynı zamanda Tandoğan'ın askeri olan 65 yaşındaki Ali Güngör 8 kişilik ekibiyle İstanbul'dan Ordu'ya kadar pedal çevirecek.

Tandoğan'ın ani kaybı nedeniyle derin üzüntü duyan dernek üyeleri, bisiklet turunu gelenekselleştirmeyi de planlıyor. 10 Haziran İstanbul Pendik'te başlayan tur 861 km sürecek ve 16 Haziran'da Ordu'da sona erecek. 17 Haziran'da ise Tandoğan'ın memleketi olan Ordu'nun Perşembe ilçesi Çandır köyü'nde Tandoğan'ın kabrinde bir anma töreni gerçekleştirilecek. Düzenlenen törene ise, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Pendik Kaymakamı Hülya Kaya, İstanbul Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin'de katıldı.

Komutanlarına vefa göstergesi olarak pedal çevireceklerini belirten Abdurrahman Çolak," Buradan çıkışla Ordu Perşembeye gideceğiz. Komutanımız Perşembeliydi. Onun anısına böyle bir bisiklet turu düzenledik. Anısını yaşatmak amacıyla buradan Perşembeye kadar pedal çevireceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik