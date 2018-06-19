KKTC Gaziantep Başkonsolosu Özkan'dan Bağlı'ya Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Gaziantep Başkonsolosu Erhan Özkan, Araban Kaymakamı Emin Bağlı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Bağlı, Başkonsolos Özkan'a Türkiye ile KKTC'nin kardeşlik bağıyla birbirine bağlı olduğunu belirterek, ziyareti için teşekkür etti.

Başkonsolos Özkan da Kaymakam Bağlı'ya, 1963-1974 tarihlerinde Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan olaylara değinerek, Türk halkının çektiği sıkıntıları anlattı. Özkan, 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdiğini belirterek, ardından kurulan KKTC'de Türk halkının rahat ettiğini, rahata erdiğini dile getirdi.

Özkan, Türk ordusu ve Türk halkına şükranlarını ifade ederek, "Kıbrıs'ta vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum." dedi.