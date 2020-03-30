KKTC eski Cumhurbaşkanı'ndan Akıncı ve hükümete sert çıkış KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, hükümet ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki kutuplaşmaya dikkat çekerek, "Türkiye yetkililerinden bu kadar uzaklaşmak, konuşmamak dertleşmemek çözüm önerilerini görüşmemek niye? Anlam veremiyorum.

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, hükümet ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki kutuplaşmaya dikkat çekerek, "Türkiye yetkililerinden bu kadar uzaklaşmak, konuşmamak dertleşmemek çözüm önerilerini görüşmemek niye? Anlam veremiyorum. Geldiğimiz konak bu. Evden mektup diplomasisi bence inanılmaz yanlış" dedi.

KKTC İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, hükümet ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasındaki kutuplaşmaya dikkat çekerek uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Talat, "Hükümet ayrı, Cumhurbaşkanı ayrı ve yalnız çalışmakta ısrar ediyor" dedi. Zor günler yaşandığına dikkat çeken Talat, "İnanılmaz günler yaşanıyor. Korona virüs nedeniyle haklı olarak herkes eve kapanıp kişisel izolasyonunu uygularken ekonomi de rafa kalktı. İnsanlarımız nasıl geçineceğini bilemez oldu. Hükümet tüm çağrılara rağmen, muhalefet dahil tüm toplumsal kesimlerin katılımının sağlanacağı ortak bilimsel kriz masaları oluşturmaktan kaçınıyor. Bu felaket günlerinde tüm yönetim katmanlarıyla birlikte hareket edeceklerine, hükümet ayrı Cumhurbaşkanı ayrı ve yalnız çalışmakta ısrar ediyor" ifadelerini kullandı.

"Evden mektup diplomasisi bence inanılmaz yanlış"

"Her ikisinin de ekonomik danışma kurulları, sağlık kurulları var" diyen Talat, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Cumhurbaşkanının danışma kurulu görüşlerini hükümete basın yoluyla iletiyor veya hükümete yazdığını basına da aktarıyor. Bunlar yetmezmiş gibi, hükümet ortakları arasında bile uyum sorunu olduğu izlenimi var. Bu yeni devlet geleneğine bir de mektup diplomasisi katılıyor. Cumhurbaşkanı, konuşmak yerine evinden mektup yazıyor ve Kıbrıslı Türklere yardım yapılmasını istiyor. AB'ye, Dünya Bankasına, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasına ve BMGS'ne mektuplar göndermek neyse de (ki konuşmak daha doğru olurdu) Türkiye yetkililerinden bu kadar uzaklaşmak, konuşmamak dertleşmemek çözüm önerilerini görüşmemek niye? Anlam veremiyorum. Geldiğimiz konak bu. Evden mektup diplomasisi bence inanılmaz yanlış". - LEFKOŞA

Kaynak: İHA