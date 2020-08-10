KKTC eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti
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KKTC eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı, milletvekili Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

KKTC eski Başbakanı 'milletvekilliğinden' istifa etti
10.08.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.08.2020 23:14

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Başbakanı, milletvekili Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı.

KKTC milletvekili ve Cumhuriyet Meclisi üyesi eski Başbakan Hüseyin Özgürgün, milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Uzun bir süredir İstanbul'da yaşayan Özgürgün, "1998'den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi'nden 'Halkın oylarıyla gelinir ve gidilir' prensibi yerine halkın oylarıyla değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluk diliyorum" açıklaması yaptı. 

DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMIŞTI

Özgürgün'ün dokunulmazlığı hakkındaki "yolsuzluk" iddiaları nedeniyle kaldırılmıştı. Özgürgün'ün istifasıyla boşalan sandalye için 11 Ekim'de seçim yapılacak.


Kaynak: DHA

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