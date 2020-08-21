KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Yolun açık olsun Türkiye'miz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Taçoy, "Yolun açık olsun Türkiye'miz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Karadeniz'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladım" diyen Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, 'İnşallah bir müjdeli haberi Akdeniz'de bekliyoruz' Yolun açık olsun Türkiye'miz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA