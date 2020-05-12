KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara tepki: "Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit...
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara tepki: "Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı ortak açıklamaya sert tepki göstererek, "Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit atamazsınız" dedi.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara tepki:
12.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs'ın Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı ortak açıklamaya sert tepki göstererek, "Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit atamazsınız" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'e yönelik yaptığı ortak açıklamaya sert tepki geldi. Bakan Taçoy yaptığı açıklamada, "Soru nettir. Kıbrıs Rum yönetimi gerginlikten başka faydası olmayan devletleri bölgeye yığmaya çalışarak ne amaçlamaktadır? Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit atamazsınız" ifadelerini kullandı.

"Doğu Akdeniz'in barış bölgesi olmasından rahatsız olanlar yine iş başında"

Bakan Taçoy konuya ilişkin değerlendirmesinde ortak açıklamanın kabul edilemez olduğunu kaydederek, "Doğu Akdeniz'in bir barış bölgesi olmasından rahatsız olanlar yine iş başında. Her zaman hezeyan içerisinde olan Rum yönetiminin kuyruğuna Mısır, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de takıldı. İlgili devletler hadlerini aşarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımları yok sayma çabası içerisine girdi" değerlendirmesinde bulundu.

"Rumları bir kez daha uyarıyorum"

Bakan Taçoy, "Rumlar Yunanistan'ın da yardımı ile bölgede gerginliği artırma peşindedir. Bunu da yanlarına çekmeye çalıştıkları devletlerden net şekilde anlıyoruz" diyerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bu devletler arasında yer alan Mısır, Fransa ve sonradan ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek hareket etmesi asla kabul edilmeyecektir. Soru nettir. Kıbrıs Rum yönetimi gerginlikten başka faydası olmayan devletleri bölgeye yığmaya çalışarak ne amaçlamaktadır? Kıbrıs Rum yönetimi, sömürge zihniyeti ile hareket eden devletlerin yardımı ile bir yere varamayacağını anlamalıdır. Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa gibi devletlerin savaş gemilerinde poz vererek bölgede güçlü olduğunu sanıyorsa büyük hata ile karşı karşıya kalacaktır. Rumları bir kez daha uyarıyoruz, hayal peşinde koşmayın. Doğu Akdeniz sizin cirit atacağınız bir deniz değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Türkiye ile KKTC uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını Doğu Akdeniz'de yani Mavi Vatan'da korumaya kararlıdır. Bundan asla geri adım atılmayacaktır."

Öte yandan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa, Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili açıklamada bulunarak Türkiye'nin çalışmalarının uluslararası kanunlara aykırı olduğunu iddia etmişti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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