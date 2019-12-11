KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

11.12.2019 11:03 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:05
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın

Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Taçoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "" kategorilerden üç ayrı fotoğrafı oyladı.

kategorisinde Behçet Alkan'a ait "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafı oylayan Taçoy, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafını seçti.

Taçoy, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen tüm AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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