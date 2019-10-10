KKTC Dışişleri Bakanlığından Kapalı Maraş açıklaması

10.10.2019 13:31

KKTC Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Kapalı Maraş'a dair aldığı karar uyarınca sürdürülen çalışmaların uluslararası hukuk çerçevesinde devam ettiğini açıkladı.



KKTC Dışişleri Bakanlığı, hükümetin Kapalı Maraş'a dair aldığı karar uyarınca sürdürülen çalışmaların, uluslararası hukuk çerçevesinde, vakıflar ve eski sakinlerinin hakları gözetilerek devam ettiğini kaydetti. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kapalı Maraş'ın 45 yıldır Rum liderliğinin uzlaşmaz tutumu nedeniyle kaderine terk edilmiş bir yer durumundayken, alınan kararla yaşama katılmasına dair bir adım atıldığı, hükümet adına İçişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), ilgili tüm taraflarca kabul edilemez olarak nitelendirilen statükonun muhafaza edilmesine yönelik çabalarını devam ettirdiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:



"Hükümetimizin aldığı kararla, Kapalı Maraş'ta başlatılan envanter çalışması ilerlerken, Rum yönetimi bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerine bir yenisini eklemiştir. Rum liderliğinin girişimiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan kararları tekrar eden bir açıklamayla statükoya hizmet ettirilmiştir. Kaldı ki, atıfta bulunulan kararların biri çeşitli vesilelerle güven oluşturucu önlemler kapsamında gündeme gelen paketlerin Rum tarafınca reddiyle güncelliğini yitirmiştir. Vurgulanması gerekir ki, Rum liderliğinin bu çabaları sadece statükonun devamını sağlamaya yönelik değildir. GKRY, propaganda aracı olarak kullandığı unsurları yitirme kaygısıyla, hükümetimizin aldığı kararı çeşitli vesilelerle olumlu karşıladıklarını tarafımıza ileten Kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin, yani kendi halklarının haklarına zarar verecek şekilde girişimde bulunmaktan da geri durmamaktadır. Hükümetimizin kararıyla Bakanlığımızın koordinatörlüğünde başlatılan çalışmalara, uluslararası hukuka uygun şekilde, Kapalı Maraş'ın eski sakinlerinin hakları da gözetilerek kararlılıkla devam edilecektir."



"Müzakere zeminine karar verecek olan taraflardır"



Açıklamada, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olarak ortak bir vizyon olup olmadığına dair ilgili tarafların katılımıyla gayrı resmi beşli toplantının yapılmasının gündemde olduğu bu günlerde BM Güvenlik Konseyi'nin aynı açıklamada spesifik bir çözüm modeline atıfta bulunmasının da doğru olmadığı vurgulanarak, "Kıbrıs sorununa bulunacak bir çözümün hangi zeminde müzakere edileceği ancak ve ancak tarafların rızasıyla belirlenebilir" denildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA