KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde"

KKTC Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Mısır, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Doğu Akdeniz'e yönelik yayınladığı ortak bildiriye sert tepki göstererek, "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde" açıklamasını yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanlığı:
12.05.2020 21:13 | Son Güncelleme: 12.05.2020 21:23

KKTC Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Mısır, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Doğu Akdeniz'e yönelik yayınladığı ortak bildiriye sert tepki göstererek, "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde" açıklamasını yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'e ilişkin siyasi bir ortak bildiri yayınlamasına sert tepki gösterildi. Açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile işbirliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamaz. Güney Kıbrıs Rum liderliği, bu bölgeye dahil olmayan, bu bölgeyi bilmeyen, bu bölgedeki hassasiyetlerden bir haber olan bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla hak ve çıkarlarımızdan ödün vereceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanları dün (11 Mayıs 2020) Doğu Akdeniz'e ilişkin gerçeklerden yoksun, izlenim yaratmaya yönelik, bütünüyle siyasi bir ortak bildiri yayınlamıştır" ifadelerini yer verildi.

Bakanlık açıklamasında, "Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin gerek Kıbrıs'taki iki taraf, gerekse bölgedeki diğer aktörler arasında iş birliği ve karşılıklı ekonomik bağımlılığa dönüştürülerek bölge istikrarına hizmet etmesini sağlamak yerine ne yazık ki GKRY, birlikte hareket ettiği bölgede söz sahibi dahi olmayan ülkeler ile birlikte KKTC ve Türkiye aleyhine yanlış algılar ve oldu-bittiler yaratma çabası içerisinde, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını gasp etmek ve çıkarlarına halel getirmek gayretinde ısrar etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bilinmelidir ki, bu tür hak ve uluslararası hukuktan yoksun bilindik çabalar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile iş birliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamaz" denildi.

"GKRY önce Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarını tanımalı"

"GKRY, Doğu Akdeniz bölgesinde güven ve istikrara hizmet etmek istiyorsa öncelikle maksimalist, tahakkümcü ve tek taraflı politikalarından vazgeçerek Kıbrıs Türk halkının ada ve bölgedeki eşit hak ve çıkarlarını tanımalı ve buna göre davranmalıdır" denilen açıklamada, "GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki öncelikli muhatabı ve diyalog ve diplomasi içerisinde olması gereken taraf, Kıbrıs Türk tarafıdır. GKRY bu gerçeği idrak etmediği ve buna göre davranmadığı sürece Doğu Akdeniz'de istikrar ve güven sağlamak arzusundan bahsetmesi samimiyetsizliktir" ifadeleri kullanıldı.

"Güven bunalımı körükleniyor"

Açıklamada ayrıca, KKTC'nin ada ve Doğu Akdeniz bölgesinde eşit ortak haklara sahip iki halkın taraflarının iş birliği içerisinde olması yönünde birçok kez çağrı yaptığı ve öneri sunduğu dile getirilerek 13 Temmuz 2019 tarihli iş birliği önerisinin hala geçerli olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Dolayısıyla, GKRY'nin adanın ve bölgenin güven ve istikrarına hizmet etmeyen tek taraflı adımlarından derhal vazgeçerek adadaki tek ve bölgedeki en öncelikli muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafı ile iki halkın Doğu Akdeniz'deki eşit hak ve çıkarları konusunda bir iş birliğine gitmesi tek yoldur" denildi.

GKRY'nin Kıbrıs adasının tek hakimi, adanın sahibi gibi davranmayı adet haline getirdiği, bu ve benzer girişimleriyle adanın geleceğine dair gerçek düşünce ve politikasını sürekli olarak gözler önüne serdiği ifade edilen açıklamada, "Bu davranış tarzı Kıbrıs Türk Halkı ile Rum Halkı arasındaki güven bunalımını daha da körüklemekte aynı zamanda bölgedeki istikrara da olumsuz olarak yansımaktadır. Kıbrıs Rum liderliği, bölgede yer alan veya almayan ülkelerle müşterek bildiri yayınlamakla hak ve çıkarlarımızdan ödün vereceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Haber
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı...
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Haber
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü Haber
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada Haber
İşe giderken fenalaşıp ölen vatandaşın son anları kamerada
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
Halk otobüsüne binen 65 yaş üstü çift, güçlükle otobüsten indirildi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan erken seçim tahmini: 2021-2022'de olma ihtimali yüksek
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
Çanakkale'de bulunan Yeşilyurt köyünde fotoğraf çekmek isteyenler muhtarlığa para ödemek zorunda
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
Çalmak istedikleri otomobilin yanlışlıkla kornasına basan hırsızlar yakalandı
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, kendi fotoğrafı üzerinden paylaşım yapan Twitter kullanıcısına yanıt verdi
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
Bilim Kurulu Üyesi Kara, normalleşme süreci için Güney Kore örneğini verip uyardı: Kurallara uymamız gerekiyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
D vitamini eksikliği koronavirüste ölüm riskini artırıyor
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
ABD'li gazeteciden Donald Trump'a kürsüyü terk ettiren koronavirüs sorusu
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Putin açıkladı! Ücretli izinleri sona eren Ruslar işbaşı yapıyor
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son dakika: 6 şehrimiz, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağından muaf...
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Gaziantepliler en çok kebapçıları özledi
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Koronavirüs tedavisinde 4 yaşındaki lama umut oldu
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Ankara kulislerini sallayan iddia: Cumhur İttifakı ve Millet İttifakları'nın ardından üçüncü bir ittifak geliyor
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında...
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Yılmaz Özdil'in villasına yıkım kararından sonra komşular birbirlerinin kaçak yapılarını şikayet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Berat Albayrak Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sinan Özen Serdar Ortaç Fahriye Evcen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Çocuk Futbol Fenerbahçe
Şu an buradasınız: KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Rum liderliği büyük yanılgı içerisinde" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 23:49:02. #1.15#
title