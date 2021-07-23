KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama...
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KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama...

KKTC Dışişleri Bakanlığı: 'BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama...
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür"

KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
Dışişleri'nden BM Güvenlik Konseyi'ne Maraş tepkisi: Ada'daki gerçeklerle bağdaşmayan açıklamaları reddediyoruz
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KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama... - Haberler
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