KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama...
KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür"
KKTC Dışişleri Bakanlığı: "BMGK'nin, Kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan