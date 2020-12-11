KKTC Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin halkımızın iradesini tahakküm altına alma çabası nafiledir"
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KKTC Dışişleri Bakanlığı: "AB'nin halkımızın iradesini tahakküm altına alma çabası nafiledir"

11.12.2020 20:10 | Son Güncelleme: 11.12.2020 20:15
KKTC Dışişleri Bakanlığı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB'nin halkımızın iradesini tahakküm altına alma çabası nafiledir" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB'nin halkımızın iradesini tahakküm altına alma çabası nafiledir" denildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün ve bugün yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından Kıbrıs ve Doğu Akdeniz hakkında yapılan açıklamaların ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından tepki gösterildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirve Toplantısı'nda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'e atıfla ortaya koyulan sonuçlar, söz konusu Birliğin hak ve adaletten yoksun bir çıkar kulübü olduğunu, ayrıca bölge gerçeklerini fevkalade yanlış bir şekilde okuyarak, Doğu Akdeniz'de krizi körükleyen bir aktöre dönüştüğünü net şekilde bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

Kıbrıs Türk Halkı'nın ada etrafındaki doğalgaz kaynaklarının eşit sahibi olduğu tüm taraflarca kabul edildiği belirtilen açıklamada, "KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin doğalgaz konusunda attığı tek yanlı adımlara mukabil adımlar atmasını kınaması, bahse konu birliğin nasıl bir çelişki ve yanlışlık içerisinde olduğunu da göstermektedir. Avrupa coğrafyasının güvenlik ve istikrarı için kurulan ve esasen adada eşit egemenlik zemininde varılabilecek bir anlaşma modeline örnek olma niteliğindeki bu Birlik, gelinen aşamada Doğu Akdeniz bölgesi için büyük bir talihsizlik ve tehlike haline dönüşmüştür.

AB, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğe katkıda bulunmak istiyorsa, adada ve bölgede varlığı inkar edilemeyen Kıbrıs Türk Halkı'nın hak ve çıkarlarını görmezden gelmekten vazgeçmelidir" ifadeleri kullanıldı.

KKTC'nin Türkiye ile birlikte hak ve çıkarlarından asla taviz vermeyeceği vurgulanan açıklamada, "Doğu Akdeniz'de GKRY'nin tek taraflı faaliyetleri ve buna Avrupa Birliği'nin verdiği desteğin yol açtığı gerginliğin giderilmesinin tek yolunun ilgili paydaşların işbirliği ve diyaloğundan geçmekte olduğunu bir kez daha hatırlatmakta büyük fayda görmekteyiz" denildi.

"Kapalı Maraş KKTC toprağı"

Bakanlık, "Uluslararası toplumun kabul edilmez olarak addettiği statükonun bir parçası olan kapalı Maraş'ın uluslararası hukuk çerçevesinde açılmasını söz konusu statükoyu sürdürmekte kararlı olan Rum liderliğinin kışkırtmasıyla engelleme çabası içerisine giren AB'ye, kapalı Maraş'ın KKTC toprağı olduğunu ve buradaki yetki ve sorumluluğun Devletimize ait olduğunu hatırlatmak isteriz. Gelinen noktada asıl sorgulanması gereken AB'nin bu tutumudur" açıklamasını yaptı.

"AB, Kıbrıs konusunda söz sahibi değildir"

AB'nin Kıbrıs'taki iki eşit egemen halkın olası bir müzakere masasında neyi konuşacakları konusunda söz sahibi olmadığı belirtilen açıklamada, "AB'nin bu cüretini, Kıbrıs Türk halkının, 18 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde egemen eşitliğe dayalı iki Devletli çözüm olarak sandığa yansıyan özgür iradesini tahakküm altına alma çabası olarak değerlendiriyor ve şiddetle kınıyoruz" denildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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