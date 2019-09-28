KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararını Euronews'e değerlendirdi.

28.09.2019 11:39

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararını Euronews'e değerlendirdi.

Kaynak: Euronews.com

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