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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "İngiltere'de 22 KKTC vatandaşı, Kovid-19 sebebiyle hayatını...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de şu ana kadar 22 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.

01.04.2020 20:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 20:32
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İngiltere'de şu ana kadar 22 KKTC vatandaşının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Özersay, AA muhabirine, yurt dışında yaşayan ve Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerle ilgili değerlendirmede bulundu.

İngiltere'de Kovid-19 sebebiyle şu ana kadar 22 KKTC vatandaşının hayatını kaybettiğini bildiren Özersay, bunun dışında herhangi bir ülkede salgına yakalanan veya hayatını kaybeden KKTC vatandaşlarıyla ilgili kendilerine bir bilginin ulaşmadığını söyledi.

Özersay, İngiltere'deki KKTC vatandaşları için gelecek hafta başında iki charter uçak ayarlaması yapmaya çalıştıklarını aktararak, İngiliz yetkililerle gerekli izinlerin alınması konusunda temasları sürdürdüklerini dile getirdi.

"Bu uçaklar, daimi olarak İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız için değil"

"Orada öğrenci olarak, tedavi maksatlı, aile ziyareti veya alışveriş gibi sebeplerle bulunan vatandaşlarımızı getireceğiz." diyen Özersay, "Ancak bu uçaklar, daimi olarak İngiltere'de yaşayan vatandaşlarımız için değil. Tüm KKTC vatandaşlarının ülkemize girişleri mümkündür ancak İngiltere'den izinler alınabilirse bu iki uçak seferi, KKTC'de ikamet eden vatandaşlarımız için organize edilecek." açıklamasında bulundu.

Özersay, İngiltere'den gerekli izinlerin alınması için Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile istişare halinde olduklarını da kaydetti.

Kaynak: AA

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