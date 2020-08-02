KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Gelişmeler kapalı Maraş konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Gelişmeler kapalı Maraş konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay:
02.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:44

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Rum tarafı ve diğer uluslararası aktörlerin, dikkatli şekilde ilerlendiği sürece Kıbrıs Türk tarafının kapalı Maraş'a dair politikasının hayata geçeceğini ve buna engel olamayacaklarını anladığını belirtti.

"Altı yıl önce kapalı Maraş'ın KKTC yönetimi altında açılması vizyonumu ortaya koyduğumda buna gülüp geçenler vardı, şimdilerde gerek Kıbrıs Türk tarafındaki pek çok aktör ve kamuoyu artık bu politikayı desteklemeye başladı." diyen Özersay, Türkiye'nin de artık bu vizyona tam destek verdiğinin altını çizdi.

Özersay, bu gelişmeler ve özellikle Rum tarafının bunu engelleyemiyor olduğu yönündeki itirafının, durumu ve doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade etti.

Özersay, "Son günlerde yaşanan gelişmeler, adım adım hayata geçirmekte olduğumuz Maraş politikamız konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor." ifadesini kullandı.

"Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime inanıyorum"

Bakan Özersay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı seçimleri ertesinde dünyada kabul gören statüyü de kullanarak Maraş vizyonumuzu uluslararası anlamda en iyi şekilde anlatabileceğime ve dünyadaki aktörlerin olası tepkilerini önleyerek kapalı Maraş'ı Kıbrıs Türk yönetimi altında mülkiyete dair haklara saygı göstererek eski sakinlerine açabileceğime inanıyorum. Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçimi kapalı Maraş'ın açılması açısından çok kritik olacak. "

Ezber bozan bu vizyonu hayata geçirmek için uluslararası alanda proaktif bir diplomasi izleyeceğini kaydeden Özersay, gerek bu konuda gerekse diğer dış politika konularında sürekli yeni fikir üreten ve hareket halinde olan bir yaklaşım ortaya koyacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Politika
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi Politika
Bakan Koca son paylaşımında sahillerdeki doluluğa dikkat çekti: Birinci dalga sahillere indi
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden 'Şiddet gördüm' diyerek ayrıldı Magazin
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Spor
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü Ekonomi
Isparta'da kayısı hasadında fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
'Ayasofya'yı tekrar müze yapın' diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri 'Spor yapıyorduk' diyerek kendini savundu
Ellerinde valizlerle yakalanan hırsızlardan biri "Spor yapıyorduk" diyerek kendini savundu
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Futbol dünyasını sarsan ihanet! Josip Ilicic, karısını bir başka erkekle yakaladı
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Fransa'dan yumurta getirtip memleketi Van'da kaz yetiştiriciliğine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Son Dakika: CHP'den ayrılarak parti kuracağı söylenen Muharrem İnce'den ilk açıklama
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
İzzet Yıldızhan, çocuklarına bayram harçlığı yerine altın taktı
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Bayram günü husumetli iki ailenin kavgasında silahlar çekildi: 6 yaralı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Hollanda basınına göre Fenerbahçe, Başakşehir'den ayrılan Elia ile ilgileniyor
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Wesley Sneijder, DHSC Utrecht'in teknik ekibiyle antrenmana çıktı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Leopar desenli bikinisiyle poz veren 57'lik Billur Kalkavan, fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı
Koronanın en çok görüldüğü kentimizde 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişi kol kola halay çekti
Koronanın en çok görüldüğü kentimizde 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişi kol kola halay çekti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Ahmet Ağaoğlu Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Daha Fazla Bakan Bayram Futbolcu Otomobil
Şu an buradasınız: KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Gelişmeler kapalı Maraş konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.8.2020 16:48:57. #1.15#
title