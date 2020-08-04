KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Lübnan'a taziye mesajı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Özersay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Umarım bu elim olayda ölü sayısı artmaz ve Lübnan en kısa sürede yaralarını sarar."

Kaynak: AA