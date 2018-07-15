KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Bm Barış Gücü İşlevini Yitirdi"

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Barış Gücü'nün Kıbrıs adasında süre gelen müzakerelerdeki işlevini büyük ölçüde yitirdiğini söyledi.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü'nün 1964 yılından bu yana değişen şartlarda işlevini önemli ölçüde yitirdiğini ve Kıbrıs'taki statükoyu temsil eder konuma geldiğini söyledi. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 15 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Yunan darbesinin 44'üncü yıldönümünde, BM'nin adadaki varlığına yönelik yaptığı açıklamaları eleştiren Özersay, Rum tarafının BM Barış Gücünün görev süresinin ve varlığının hiç değişmeden aynen devam etmesini beklemesinin, statükoyu devam ettirmek istemelerinde kaynaklandığını söyledi.

BM'nin posta memurluğuna ihtiyaç yok

BM Barış Gücü'nün adadaki işlevinin iki taraf arasındaki iletişimi sağlamaktan öteye gidemediğini vurgulayan Özersay, "İki taraf, arasında mektupları taşıyan postacı konumundaki askeri bir güç olmadan sivil toplum örgütleriyle, siyasileriyle, askeri yetkilileriyle gayet tabi görüşebilir. Bunun için arada BM'nin olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kıbırs Rum Kesimi tarafından gelen açıklamadaki 'Türk askeri burada bulunduğu sürece BM Barış Gücü Kıbrıs'ta kalmalıdır' ibareyi özelikle vurgulayan Özersay, "BM Barış Gücü Kıbrıs'a 1964'te, Türk askeri Kıbrıs'ta yokken geldi. BM Barış Gücü'nün varlığı bu adada, 1963-1974 yılları arasındaki şiddeti hiçbir biçimde önleyemedi" dedi.

BM Barış Gücü'nün 1974 yılında gerçekleştirilen darbeye hiçbir şekilde müdahale etmediğini belirten Özersay, "Barış Gücü bugün 44. yıldönümü olan faşist Yunan darbesini de değil engellemek, sadece seyretti. Anakronik bir analizle BM Barış Gücüne Türk askerine karşı Rum tarafını koruyan bir misyon yüklemeye çalışmak kadar anlamsız bir yaklaşım olamaz" ifadelerini kullandı.

"BM Barış Gücü 54 yılda adeta statükoyu temsil eder bir konuma geldi"

Rum tarafının adada BM tarafından desteklendiğine dair bir imaj çizmeye çalıştığını vurgulayan Özersay,"Bunun en önemli nedeni statükonun değişmesini istemiyor oluşlarıdır. BM Barış Gücü 54 yılda adeta statükoyu temsil eder bir konuma geldi. 1964 yılında tanımlanmış olan görevi-mandası bugünün koşullarında anlamını önemli ölçüde yitirdi" dedi. BM'nin adadaki varlığının yakın zamanda bitebileceğini belirten Özersay, "BM içerisindeki bazı önemli aktörler bu kez Barış Gücünün görev süresini uzatmaya sıcak bakmıyorlar, özellikle de yerine getirilen bu görevler için bu kadar para vermek istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

BM'nin adadaki görevini sonlandırması halinde, Rum kesiminin bu durumdan ciddi anlamda etkileneceğini ifade eden Özersay, "BM Barış Gücünün görev süresi uzatılmaz ya da görevleri ve yapısı önemli ölçüde revize edilirse Kıbrıs Rum tarafı yarım asırdır devamından memnun olduğu statükonun en temel retoriğini aynen sürdüremeyecek" dedi. - LEFKOŞA