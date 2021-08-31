KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan ABD'li Senatör'ün Kıbrıs'taki Türk askerine ilişkin sözlerine tepki Açıklaması
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan ABD'li Senatör'ün Kıbrıs'taki Türk askerine ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan ABD'li Senatör'ün Kıbrıs'taki Türk askerine ilişkin sözlerine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'li Senatör Bob Menendez'in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından "III.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, ABD'li Senatör Bob Menendez'in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından "III. Makarios Büyük Haç Nişanı" ile ödüllendirilmesi töreninde yaptığı konuşmada "son Türk askerinin Ada'dan ayrıldığını görme" hedefine ilişkin açıklamasını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD senatörlerinden Bob Menendez'in GKRY ziyareti sırasında Kıbrıs'taki Türk askerine ilişkin kullandığı sözlere tepki gösterdi.

Ertuğruloğlu, "ABD senatörlerinden Bob Menendez'in dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından 'III. Makarios Büyük Haç Nişanı' ile ödüllendirilmesi töreninde yaptığı konuşmada 'son Türk askerinin Ada'dan ayrıldığını görme' hedefine ilişkin açıklamasını şiddetle kınıyoruz. ABD Senatosu'nda ana vatan Türkiye ve KKTC aleyhine birçok karar tasarısının hazırlanmasına öncülük eden, Türk düşmanlığı ile nam salmış Senatör Menendez'in, ABD'de mukim Rum-Yunan derneklerinin desteğiyle kazandığı seçimin borcunu ödeme gailesi ile sarf ettiği sözler KKTC için yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Menendez'in kişisel kazanç uğruna Rum-Yunan ikilisine destek verdiğini ve Türkiye-ABD ilişkilerini zedelediğini kaydeden Ertuğruloğlu, ABD'li Senatör'ün, Ada ve bölgede güven ve istikrarın tekrar tesisi için gösterilen çabaları da baltaladığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, "Türk askerinin, Rum tarafınca, özellikle 1963-1974 yılları arasında toplu katliam dahil her türlü insanlık dışı uygulamaya maruz bırakılan Kıbrıs Türk halkının yok edilmesini önlemek gayesiyle Ada'ya müdahale ettiğini Menendez'e hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendisi de sözleri de yok hükmündedir"

Türkiye'nin, 1960 Garanti Antlaşması'ndan doğan hak ve yükümlülüklerini kullanmak suretiyle müdahalesini gerçekleştirdiğinin inkar edilemez bir gerçek olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının yegane güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, geçmiş acıların tekrarlanmasına mani olmak amacıyla Kıbrıs Türk halkının isteği üzerine Ada'da bulunduğunu vurguladı.

Bakan Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"1974 yılından itibaren Ada'da hüküm süren barış ve güvenlik ortamını sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ada'daki varlığını sona erdirmesini talep etmek, Ada'yı tekrar savaş ve Rum vahşetine teslim etmek demektir. Bunu da ancak Menendez gibi Kıbrıs konusunu hiç bilmeyen, cahilliğini de Türk düşmanlığıyla kamufle etmeye çalışan zavallılar yapabilir. Kendisi de sözleri de yok hükmündedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan ABD'li Senatör'ün Kıbrıs'taki Türk askerine ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Haberler
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