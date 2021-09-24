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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, New York temasları kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Ertuğruloğlu, mevkidaşı Bayramov ile görüşerek, Kıbrıs konusunda Türk tarafının yeni tezini (Kıbrıs'ta egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm) anlattı.

Bakan Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirerek, Kıbrıs konusuna dair pozisyonlarını aktardı.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü - Haberler
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