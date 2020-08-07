KKTC'den Yunanistan ve Mısır'a tepki: Haklarımızın gasp edilmesine göz yummayacağız
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KKTC'den Yunanistan ve Mısır'a tepki: Haklarımızın gasp edilmesine göz yummayacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi.

KKTC'den Yunanistan ve Mısır'a tepki: Haklarımızın gasp edilmesine göz yummayacağız
07.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:31
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin TatarYunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde Münhasır Ekonomik Bölgelerin (MEB) belirlenmesi anlaşmasının kabul edilemez olduğunu söyleyerek, tepki gösterdi. 

Mısır ve Yunanistan Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz bulunduğuna inanılan bölgeler için sözde ekonomik münhasır alan anlaşmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden tepki geldi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Mısır ve Yunanistan'a tepki göstererek, "Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan sözde MEB belirlenmesi anlaşmasının Türkiye tarafından yok hükmünde ilan edilmesi gayet yerinde ve doğru" dedi.

HAKLARIMIZIN GASP EDİLMESİNE GÖZ YUMULMAYACAK

Yazılı açıklama yapan Tatar,  "Yunanistan ile Mısır arasında sırf Türk-Libya Memorandumunu ortadan kaldırma amacıyla imzalanan Münhasır Ekonomik Bölgelerin belirlenmesi anlaşması bu iki ülkenin hak, hukuk tanımazlıklarının yeni bir örneğidir. Ancak şu bilinmelidir ki, ne Türkiye, ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacaktır. Güçlü Türkiye Doğu Akdeniz'deki tüm oyunları bozabilecek kapasiteye sahiptir ve bu fiilen görülmektedir" ifadelerini kullandı.

'GEREKLİ UYARIYI ALSINLAR'

Türkiye'nin anlaşma ile ilgili yaptığı açıklamaya atıf yapan Tatar şöyle devam etti:

"Umarız bu iki ülke gereken mesajı alırlar ve Türkiye'nin haklarına el atmaya yeltenmezler. Bölgemizin gerginlik ve çatışmaya değil, işbirliği ve barışa ihtiyacı vardır. Bunun için gereken ise haklara saygı gösterilmesi bir takım bölge dışından gelen aktörlerin oyunlarına gelinmemesidir."


- Karahasan

Kaynak: DHA

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