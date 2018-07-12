- KKTC'den Türkiye ile elektrik projesi açıklaması

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tufan Erhürman, KKTC'nin Türkiye üzerinden enterkonnekte sistemi uygulamak istediklerini belirtti.

KKTC Cumhurbaşkanlığından Mustafa Akıncı, Başbakan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Erhürman görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Biz hükümet olarak zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde çalışma yemeğinde kabloyla elektrik konusunu tekrardan gündeme getirdik. Hükümet olarak biz ekonomi bakanı başta olmak üzere enterkonnekte meselesini nasıl yaklaştığımızı hükümetin kurulduğu ilk günden beri sürekli dillendiriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız tüm görüşmelerde hangi seviyede olursa olsun bunu dile getiriyoruz. Bunu en üst seviyede Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede tekrardan dile getirdim. Çerçevesi belli olmak koşulu ile finans kaynağının belli olması bunun enterkonnekte olması tüketicimize daha ucuza elektrik ulaştırabilmenin güvence altında olması koşullarıyla evet biz enterkonnekte olmayı Türkiye Cumhuriyeti üzerinden olmak istiyoruz" dedi.