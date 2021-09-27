KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması

AA / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel
KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, "Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmesine tepki göstererek, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, "Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmesine tepki göstererek, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, Kathimerini gazetesine yaptığı Kıbrıs Türkleri ile ilgili ırkçı ve küstahça açıklamasının şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kıbrıslı Türkler, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz" sözlerinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nin yıkılması ile Ada'da halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenlerini izah ettiği kaydedilen açıklamada, "Başpiskoposun, Kıbrıs Rum halkının beynini yıkamaya çalışması ve ırkçılık aşılaması, Kıbrıs Türk halkına karşı önyargı ve düşmanlığın boyutunu da anlatmaktadır." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkına "azınlık haklarını" uygun gören Rum Başpiskoposun, bir din adamı olarak, ülkenin nüfusuna ilişkin kendi siyasi amacı uğruna yanıltıcı bilgi vermekten ve insanları "iyi ve kötü" olarak ayırmaktan kaçınmadığı dile getirildi.

"Ada'da bir Rum bir de Türk devleti olmak üzere iki devlet olduğu bir olgudur"

Kıbrıs'ı Helenizmin bir parçası olarak gören Hrisostomos'un, Ada'daki mevcut gerçeklerden kopuk yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, KKTC'nin ortaya koyduğu yeni vizyonla birlikte, Kıbrıs konusunda geriye dönüşü olmayan bir yola girildiğini halen idrak edemediği de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ada'da bir Rum bir de Türk devleti olmak üzere iki devlet olduğu bir olgudur. KKTC, bu olgu ve değişen koşulları dikkate alarak, yeni vizyonunu belirlemiştir. Gerçekler ışığında kararlaştırılan yeni vizyonumuz, garantör ülke Türkiye ile de paylaşılmış ve her zaman olduğu gibi tam desteği alınmıştır. Ana vatanın sarsılmaz desteği, Kıbrıs Türk halkına güven vermektedir. Kıbrıs meselesinde kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının temel koşulu gerçeklerin kabulünden geçmektedir. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iki halkın kendi ayrı devletleri içerisinde yaşamalarının, en iyi ve gerçekçi yol olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz."

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Burak Yamantürk Özge Özpirinçci
Spor Muslera Mesut Özil Mustafa Denizli Mario Balotelli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:43:05. #1.17#