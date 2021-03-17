KKTC'den tüm Afrika ülkelerine uçuş yasağı
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KKTC'den tüm Afrika ülkelerine uçuş yasağı

17.03.2021 21:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:09
KKTC'den tüm Afrika ülkelerine uçuş yasağı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlamalarını genişleterek Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya'nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine ekledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında alınan uçuş kısıtlamalarını genişleterek Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya'nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine ekledi.

Korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonları dünya genelinde yayılmaya devam ederken KKTC yeni mutasyonlar ile mücadele amacı ile uçuş kısıtlamalarını genişletme kararı aldı. KKTC hükümeti, genişletilen uçuş kısıtlamaları kapsamında birçok ülkeyi kısıtlı ülkeler listesine ekledi. Hükümet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka ve Brezilya'nın yanı sıra tüm Afrika ülkeleri de kısıtlama uygulanan ülkeler listesine eklendi.

KKTC Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 14 gün içerisinde Cezayir, Angola, Benin, Botsuana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kape Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komoros, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo, Cibuti, Mısır, Ekvator Ginesi, Eritre, Esvantini, Ethopya, Gabon, Gambia, Gana, Gine, Gine-Bissau, Fildisi Sahili, Kenya, Lesotho, Liberya, Libya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moritanya, Mauritius, Fas, Mozambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Senegal, Seyşeller, Siera Leone, Somali, Guney Afrika, Guney Sudan, Sudan, Tanzanya, Togo, Tunus, Uganda, Zambiya, Zimbabve, Sahravi, Somaliland, Kanarya Adalari, Cauta, Fransiz Guney ve Antartik Adalari, Maderya, Mayette, Melilla, Soberanya, Reunion, Pelagie Adalari, Sokatra, Saint Helena Ascension ve Tristan da Cunha'da bulunan kişilerin KKTC'ye girebilmeleri için gerekli şartlara değinildi.

Bakanlık, söz konusu ülkelerden gelen yolcuların KKTC vatandaşı olmaları, KKTC vatandaşı anne veya babaya sahip olmaları, KKTC'de iş kurma, ikamet ve çalışma izni sahibi olmaları, KKTC'deki üniversitelerde eğitim görmeleri, KKTC'de ev sahibi, kiracı olmaları veya son 12 ayın 6 ayını KKTC'de geçirmiş olmaları halinde, 14 gün karantina şartı ile KKTC'ye girmelerine izin verileceğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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