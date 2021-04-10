KKTC'den sınır dışı edilen terör şüphelisi Mersin'de gözaltına alınıp tutuklandı

TÜRKİYE'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp sınır dışı edilince Mersin Limanı'nda gözaltına alınan, ayrıca adada terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., tutuklandı.

TÜRKİYE'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp sınır dışı edilince Mersin Limanı'nda gözaltına alınan, ayrıca adada terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca KKTC ve GKRY bölgesinde PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., KKTC'den sınır dışı edildi. 7 Nisan'da Mersin Limanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan S.A., emniyette verdiği ifadesinde, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok sokak eylemine katıldığını, GKRY bölgesinde PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgütün eleman temin ettiğini ve Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarının dernek çatısı altında himaye edilmesi sürecini ayrıntılı şekilde anlattı. Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı