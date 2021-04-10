KKTC'den sınır dışı edilen terör şüphelisi Mersin'de gözaltına alınıp tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'den sınır dışı edilen terör şüphelisi Mersin'de gözaltına alınıp tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
KKTC'den sınır dışı edilen terör şüphelisi Mersin'de gözaltına alınıp tutuklandı

TÜRKİYE'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp sınır dışı edilince Mersin Limanı'nda gözaltına alınan, ayrıca adada terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., tutuklandı.

Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz
Türkiye ile kendi ülkesini karşılaştıran spiker böyle isyan etti: Türkiye silah sistemleri geliştiriyor, biz fren sistemi almayı kutluyoruz

TÜRKİYE'de işlediği suçlar nedeniyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanıp sınır dışı edilince Mersin Limanı'nda gözaltına alınan, ayrıca adada terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., tutuklandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca KKTC ve GKRY bölgesinde PKK adına faaliyetler yürüttüğü yönünde bilgiler elde edilen S.A., KKTC'den sınır dışı edildi. 7 Nisan'da Mersin Limanı'nda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından gözaltına alınan S.A., emniyette verdiği ifadesinde, Türkiye'de geçmiş yıllarda birçok sokak eylemine katıldığını, GKRY bölgesinde PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten bir dernek üzerinden örgütün eleman temin ettiğini ve Türkiye'den kaçan örgüt mensuplarının dernek çatısı altında himaye edilmesi sürecini ayrıntılı şekilde anlattı. Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Nur Sürer Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Diego Ozan Tufan Ünal Karaman Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksaray Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KKTC'den sınır dışı edilen terör şüphelisi Mersin'de gözaltına alınıp tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 16:28:02. #1.16#
title