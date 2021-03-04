KKTC'den şehitler için peş peşe taziye mesajı!

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 asker için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren yayınladıkları taziye mesajında şehit askerlere rahmet, yaralı...

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 9 asker için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ersan Saner ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren yayınladıkları taziye mesajında şehit askerlere rahmet, yaralı askeri personele şifalar diledi.

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 asker şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından şehit olan askerler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de peş peşe taziye mesajları geldi. KKTC Başbakanı Ersan Saner, yayınladığı taziye mesajında, "Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerin şehit, 4 askerin de yaralandığı haberini derin bir teessürle öğrendim. Bu elim olayda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına ve sizin değerli şahsınızda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralı personele de acil şifalar dilerim

Aziz Türk Milletinin ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"9 ASKERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

KKTC İçişleri Bakanı Kutlu Evren de şehitler için yayınladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri helikopterimizin kaza kırıma uğrayarak düştüğünü derin bir acı ve üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayım. KKTC'yi de yasa boğan bu elim kazada şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı 4 askerimize acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı