KKTC'den Rum Yönetimi'ne ve İngiltere'ye üs tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

KKTC'den Rum Yönetimi'ne ve İngiltere'ye üs tepkisi

İngiltere askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs'ta yaklaşık 200 kilometrekarelik toprağı Güney Kıbrıs yönetimine devretti.

KKTC'den Rum Yönetimi'ne ve İngiltere'ye üs tepkisi
11.06.2020 19:45 | Son Güncelleme: 11.06.2020 19:59
İngiltere askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs'ta yaklaşık 200 kilometrekarelik toprağı Güney Kıbrıs yönetimine devretti. Konuya tepki gösteren KKTC'den  "Bahse konu üs bölgelerinde sadece Kıbrıs Rum halkının değil Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır" açıklaması geldi.

İngiltere askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs'ta yaklaşık 200 kilometrekarelik toprağı Güney Kıbrıs yönetimine devretti. Konuyla ilgili KKTC'den sert tepki geldi. Açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Üslerin, üç garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri arasında imzalanan anlaşma sonucunda statü kazandığına vurgu yapıldı.Açıklamada ayrıca, "Bilgimiz dışında gerçekleştirilen, bizimle müzakare edilmeyen ve onayımız alınmayan bu değişikliklerin Kıbrıs Türk tarafını bağlaması beklenmemelidir" ifadeleri kullanıldı. KKTC Dışişleri Bakanlığı yaklaşımın sorunlu olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Adadaki iki halkı karşı karşıya getirme riski taşımaktadır" dedi. İngiltere ve Rum yönetimi 2014 yılında imzalanan tek yanlı anlaşmayı 9 Haziran'da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le İngiliz yüksek komiseri Stephen Lillie'nin katıldığı bir törenle yürürlüğe koydu.

NE OLACAK?

İngiliz Üslerinin, 200 km'lik alana denk gelen yüzde 78'inin şehir planlama bölgelerine dahil olması öngörülüyor. Böylece bu bölgeler içerisinde mülk sahibi olma ve kalkınmaya ilişkin sınırlandırmalar da kalkacak. 16 köy ve 3 belediye bölgeden yararlanacak.


- Karahasan

Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir Haber
Stanford Üniversitesi'nden yeni araştırma: Koronanın öldürücülük oranı 4 kat daha düşük olabilir
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Haber
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak Haber
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı Haber
Muhabir, cinayete kurban giden başbakan hakkında konuşurken canlı yayında bayıldı
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz Haber
Türkiye'ye küstah tehditlerde bulunan Yunanistan'dan geri adım: Sıcak çatışma istemiyoruz
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı Haber
Beşşar Esed, Başbakan İmad Hamis'i görevden aldı
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Virüsün bulaşıcılığını gözler önüne seren tablo! İtalya'nın Bergamo şehrinin yarısı korona geçirmiş
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Cinsel içerikli sitelere sattığı videolar, ünlü fenomeni milyoner yaptı
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Bombalanınca tesadüfen keşfedildi! Şimdilerde turist akınına uğruyor
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Çin, koronavirüsün kaynağı olarak gösterilen pangolinleri geleneksel ilaç listesinden çıkardı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
George Floyd, Houston'da son yolculuğuna uğurlandı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı olurken zeytin dolması hazırladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Hayvanat bahçesinden kaçan kaplan, 3 insanı ve birçok hayvanı parçaladı
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
BM yaptırımlarını delen Kim Jong-Un, kum ihraç ederek milyonlarca dolar kazanıyor
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Ford ve Volkswagen iş birliği anlaşması imzaladı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Çağ dışı cinayet! Maya şifacısı, büyücülük yaptığı gerekçesiyle köyün ortasında diri diri yakıldı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Brezilya Hükümeti, mahkeme kararıyla koronavirüs verilerini yeniden yayınlamaya başladı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Mesanesinden bir metrelik şarj kablosu çıktı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Çin'den aşı haberi geldi: Sonbaharda kullanıma hazır olacak
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Brezilya'da Devlet Başkanı'ndan skandal korona talimatı! Ölü sayısını bilerek düşürdüler
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Protestocular 125 yıllık köle taciri heykelini nehre atınca İçişleri Bakanı tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mehmet Muş Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Fatma Girik Demet Evgar Serenay Sarıkaya
Spor Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara Haziran Antalya
Şu an buradasınız: KKTC'den Rum Yönetimi'ne ve İngiltere'ye üs tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 20:33:49. #1.14#
title