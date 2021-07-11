KKTC'den Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ziyareti hakkında açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden bir ekibin ziyareti ile ilgili çıkan haberler üzerine ziyaretin bilistişare ve KKTC'ye belirli aralıklarla yapılan rutin ziyaret olduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden bir ekibin ziyareti ile ilgili çıkan haberler üzerine ziyaretin bilistişare ve KKTC'ye belirli aralıklarla yapılan rutin ziyaret olduğu açıklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden bir ekibin ziyareti ile ilgili sosyal medyada ve bazı internet sitelerinde çıkan Pakistan KKTC'yi tanıyacak haberleri üzerine resmi açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin bilistişare ve KKTC'ye belirli aralıklarla yapılan rutin ziyaret olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kardeş Pakistan ile ülkemiz arasında tarihi ve kültürel bağlara dayanan yakın ilişkiler bulunmaktadır. Bu örnek ilişki sayesinde ülkemize eğitim almaya ve çalışmaya gelen Pakistan vatandaşlarının olduğu bilinmektedir. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ülkemizde huzur içerisinde yaşayan vatandaşlarına düzenli olarak konsolosluk hizmeti vermektedir. Konsolosluk hizmetlerinin eksiksiz verilebilmesi amacıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinin konsolosluk görevlileri, Bakanlığımız ile bilistişare, ülkemize belirli aralıklarla seyahat gerçekleştirmektedirler" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Pakistan Büyükelçiliği görevlilerinin şimdiki ziyaretlerinin de, önceden olduğu gibi, bu amaçla gerçekleştirmekte olduklarını belirtmekte fayda görülmektedir" ifadelerin kullanıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği resmi sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konsolosluk heyetinin 11-13 Temmuz 2021 tarihleri arasında KKTC'ye 3 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği duyurulmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı