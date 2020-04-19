KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı - Haber
Kıbrıs, Muş, Yerel

KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilerek karantina altına alınacak olan Türk vatandaşlarının kalacakları yurtta hazırlıklar tamamlandı.

19.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:10
KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

MUŞ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden korona virüs tedbirleri kapsamında Muş'a getirilerek karantina altına alınacak olan Türk vatandaşlarının kalacakları yurtta hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla yurt dışından getirilen vatandaşlar, bugün KKTC'den kalkacak uçakla Muş'a getirilecek.

İlk olarak Muş Sultan Alparslan Havalimanında karşılanacak olan Türk vatandaşları, buradaki işlemlerinin ardından Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Müştakbaba Kız Öğrenci Yurduna götürülecek. 14 gün boyunca karantinada kalacak olan vatandaşlar için yurttaki tüm hazırlıklar tamamlanırken, karantinada kalacak misafirlerin odalarına el dezenfektanı, kişisel bakım ürünleri, çay, şeker, diş fırçası ve macunu ile havlu ve terlik bırakıldı.

Yapılan hazırlıkla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, "Bugün Kıbrıs'tan gelecek olan misafirlerimiz için bütün odalarımız hazırlandı. Yurdumuz hazır. Hepsini ağırlamaya hazırız. Kişisel bakım ürünlerinden temizlik malzemelerine el dezenfektanından seccadesine varıncaya kadar, yine aynı zamanda yemeğinden ara öğünlerine kadar her türlü ihtiyaçları hazır. Burada sosyal izolasyona da dikkat edecek şekilde tedbirlerimizi aldık. İnşallah misafirlerimize otel hizmeti sunarak ağırlamış olacağız ve memnun, mutlu bir şekilde uğurlayacağız" dedi.

Muş'ta 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçlarının Muş Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı öğrenildi.

KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük Haber
Mahsun'dan dikkat çeken Köy Enstitüsü paylaşımı: Kapatılması büyük kötülük
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek Haber
3 büyüklerde operasyon! Caner F.Bahçe'ye, Hasan Ali G.Saray'a gidecek
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin Haber
Google uyardı: Bu programları telefonunuzdan silin
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haber
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Haber
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Cadde üzerinde bekleyen kadın, yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı yaptı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'in sakallı hali dikkat çekti
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü 'Şeytana uydum' dedi
Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Manchester United, kalan maçları taraftarsız oynarsa 21 milyon sterlin kaybedebilir
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Dünya koronavirüsle pençeleşirken Afrika'da Ebola yeniden hortladı
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Vincent Janssen'den Fenerbahçe itirafı: Katkı sağlayamadım
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Djokovic, Federer ve Nadal, genç tenisçiler için harekete geçiyor
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Ahmet Nur Çebi: Talisca transfer gündemimizde değil
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Nesli tükenmekte olan kızıl kuyruklu şahin, Erzincan'da ortaya çıktı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
Talas Belediyesi, evde kalan vatandaşları için kitap kampanyası başlattı
İmamoğlu'na 'Seni paramparça edeceğim' diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
İmamoğlu'na "Seni paramparça edeceğim" diyen şahsa 11 yıl hapis cezası istendi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
Mario Lemina favori 11'inde Falcao'ya, teknik direktör olarak da Fatih Terim'e yer verdi
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, yeni kredi düzenlemesinin detaylarını anlattı
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
ABD'de yapılan korona deneyleri basına sızdı: Virüs güneş ışığıyla ölüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kibariye Halil Sezai Serdar Ortaç Mustafa Keser
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Lionel Messi Abdullah Avcı Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan İtalya Futbolcu Galatasaray
Şu an buradasınız: KKTC'den Muş'a geleceklerin kalacağı yurtta hazırlıklar tamamlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 15:34:58. #1.15#
title