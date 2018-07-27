KKTC'den "Kıbrıs Konulu BM Güvenlik Konseyi Kararına" Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü Misyonu'yla ilgili kararına ilişkin, "BM Barış Gücü'nün Ada'daki görev süresinin uzatılması hususunu sadece Kıbrıs Rum tarafının onayına bırakan bu hatalı yaklaşımın çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgular ve bu kararı reddettiğimizi duyururuz." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Ada'daki BM Barış Gücü'nün görev süresini 31 Ocak 2019'a kadar uzatan kararını onaylayarak kabul ettiği anımsatıldı.

Kararda ayrıca BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından ortaya konulan yaklaşıma ters unsurların yer aldığı belirtilerek, "Kararın kendi içerisinde birbiriyle çelişen unsurlar bulunmaktadır. Karara ilişkin yegane olumlu görülebilecek unsur, kararın alınması sürecinde yaşanmış olan tartışmalarda artık BM Barış Gücü'nün Ada'daki varlığının ve görevinin ciddi ciddi sorgulanıyor oluşudur." ifadeleri kullanıldı.

Kıbrıs'ta yeni şeyler yapmanın, mevcut statükoyu sorgulamaktan geçtiğinin bilinciyle, BM Güvenlik Konseyi'nin aynı şeyleri tekrarlamaktan öteye geçemeyen bu son kararının şaşırtmadığına işaret edilen açıklamada "Kıbrıs'ta sadece meselenin özünün ve meseleyi çözmek için izlenen yolun değil aynı zamanda statükonun parçası haline gelen BM Barış Gücü'nün de sorgulanması kaçınılmazdır." denildi.

Bu yaklaşımın bile BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusunda ileriye dönük ne yapılması gerektiği yönünde sağlıklı bir değerlendirme yapmaktan aciz olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kıbrıs'ın bir çözümsüzlüğe hapsolmasının nedeni tam da bu ve benzeri tutumlardır. Bu ciddiyetsiz yaklaşım, bugüne kadar tüm süreçlerde çözüm yönünde siyasi irade göstermiş ve bunu özellikle Kıbrıs sorunu müzakerelerinde ilk kez bir çözüm planının referanduma sunulduğu Annan Planı'nda olumlu oyuyla ispat etmiş olan Kıbrıs Türk tarafına yapılan ilave bir haksızlıktır. Kararda, 50 yılı aşkın bir süredir yürütülen müzakerelerin son aşaması niteliğindeki Kıbrıs Konferansı'nın çökmüş olduğu gerçeği hafifletilmeye çalışılmaktadır.

Oysa bu anlayış, bu başarısızlık ertesinde Genel Sekreter'in talep ettiği değerlendirme sürecinin objektif ve tarafsız bir şekilde gerçekleşmesine zarar verecek niteliğe sahiptir. Bir yandan tarafların bundan sonrasına ilişkin ne olması, nereye gidilmesi gerektiğine dair görüşleri ve değerlendirmeleri ele alınıp bir karar verileceği söylenirken ve Genel Sekreter bu konuda bir inisiyatif almışken, diğer yandan Güvenlik Konseyi'nin ön kabullerden hareket edip bundan sonrasına dair kendine göre saptamalarda bulunmaya kalkışması son derece yanlıştır. Üstelik bu yaklaşım Genel Sekreter'in başlatmış olduğu değerlendirme sürecini de hiçe saymak ve etkisizleştirmek anlamına gelmektedir."

Bakanlık olarak kararla ilgili görüşlerin ve endişelerin başta BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri olmak üzere ilgili tüm taraflarla detaylı bir şekilde paylaşılacağı belirtilerek, "Söz konusu kararda, BM Barış Gücü'nün Ada'daki görev süresinin uzatılması hususunu sadece Kıbrıs Rum tarafının onayına bırakan bu hatalı yaklaşımın çözümün önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgular ve bu kararı reddettiğimizi duyururuz." değerlendirmesi yapıldı.