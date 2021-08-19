KKTC'den, Hollandalı parlamenter Haan'ın ülkeye ziyaretine Rum kesimi ve Yunanistan'dan tepkilere yanıt Açıklaması
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KKTC'den, Hollandalı parlamenter Haan'ın ülkeye ziyaretine Rum kesimi ve Yunanistan'dan tepkilere yanıt Açıklaması

KKTC'den, Hollandalı parlamenter Haan'ın ülkeye ziyaretine Rum kesimi ve Yunanistan'dan tepkilere yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane Den Haan'ın KKTC ziyaretine ilişkin Rum tarafı ve Yunanistan'dan gelen tepkilere yönelik açıklama yaparak bu durumu kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane Den Haan'ın KKTC ziyaretine ilişkin Rum tarafı ve Yunanistan'dan gelen tepkilere yönelik açıklama yaparak bu durumu kınadı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin Turizm ve Çevre Bakanımızı ziyaret eden Hollanda Parlamento üyesi Liane Den Haan'a göstermiş olduğu tepki köhnemiş zihniyetlerinin yeni bir tezahürüdür. Bu vesileyle diplomatik nezaket kuralları hiçe sayılarak yapılan bu açıklamaları ve arkasındaki zihniyeti kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Kıbrıslı Türklerin, 1963'te, eşit kurucusu olduğu ortaklık Cumhuriyeti'nden Rum kesimi tarafından şiddet yoluyla atıldığı hatırlatılan açıklamada, Rum kesiminin o günden bu yana Kıbrıs'ın tek sahibi gibi hareket ettiği, Kıbrıs Türk halkını meşru haklarından mahrum bıraktığı ve izolasyon ile kısıtlama altında yaşamaya zorladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Irkçı ve hakimiyetçi emellerine ulaşmada gerçeklerin ortaya çıkmaması için Rum tarafı, Kıbrıs Türkünün uluslararası temaslarını uzlaşı kültüründen çok uzak, insan haklarını neredeyse her gün ihlal eden bir anlayışla önlemeye çalışmaktadır. Bu anlayışın son kurbanı Hollanda milletvekili Haan olmuştur. Kıbrıs Türk halkını herhangi yabancı bir yetkiliyle görüşmesine dahi tahammül edemeyenler, aslında 50 yılı aşkın bir süredir devam eden Kıbrıs konusunun neden çözülmediğine de yaptıkları açıklamalarla en iyi yanıtı vermektedirler." ifadelerine yer verildi.

Rum tarafının tahakkümcü anlayışı ve Kıbrıs Türk halkını izolasyon altında tutma siyasetinin günlük yaşamın her alanına yayıldığı vurgulanan açıklamada, Rum kesiminin, Kıbrıs Türk gençliğinin sportif, kültürel ve sosyal herhangi bir faaliyete katılmaması için elinden gelen her türlü çabayı her platformda sürdürdüğünün altı çizildi.

Açıklamada, "Bu nedenlerden dolayı Kıbrıs Türk tarafı olarak yeni vizyonumuzu gerçeklik temelinde ortaya koymuş ve eğer Kıbrıs'ta bir uzlaşı isteniyorsa, bunun ancak ve ancak eşitler arasında müzakere edilerek bulunabileceği, bu dengeyi sağlamak için de egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerektiğini söylüyoruz. İlgili taraflar eğer sorunun çözümünü istiyorsa, bu son örnekte olduğu gibi, paylaşmayı her alanda reddeden, Kıbrıs Adası'nın geleceğini sadece Rum devletine dönüşmüş olan mevcut yapılarının devamı olarak gören hakimiyetçi zihniyete dur demelidir." ifadeleri kullanıldı.

"Rum ve Yunan siyasileri de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyarız"

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Hollandalı parlamenter Liane den Haan ile gerçekleştirdiği gayriresmi toplantı sonrasında, özellikle sosyal medya üzerinden, Rum ve Yunanistan siyasi yetkililerinin Haan'a yönelik ağır eleştirilerine yazılı olarak cevap verdi.

Ataoğlu, "Hollandalı parlamenter Liane den Haan ile gayriresmi olarak ve dostane bir havada gerçekleştirdiğimiz görüşme ile ilgili olarak, özellikle Rum ve Yunanistan siyasi çevrenin eleştirilerini anlamak hiç de zor değildir. İşte tam da bu zihniyet nedeniyle yıllardır Kıbrıs konusunda herhangi bir çözüme ulaşabilmek mümkün olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Ada'nın siyasal ve doğal kaynaklar bakımından kendini tek sahibi olarak gören ve paylaşmaktan aciz zihniyetin bu gibi çıkışlarının, iki devletli çözüm tezinin her geçen gün en gerçekçi ve en kalıcı çözüm modeli olarak yerleştiğinin göstergesi olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, Haan'ın, dostane ve nazik ziyaretlerinin kendilerini memnun ettiğini ve kendilerini yeniden KKTC'de görmekten büyük bir onur ve memnuniyet duyacaklarını yineledi.

Ataoğlu, "Aynı zamanda, Rum ve Yunan siyasi yetkililerine de dostane çağrımı yineler, özellikle pandemi nedeniyle insani değerlerin, iş birliği ve birlikteliğin hatırlanması adına büyük bir fırsat olduğu inancıyla, kendilerini de ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızın mesajını vermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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KKTC'den, Hollandalı parlamenter Haan'ın ülkeye ziyaretine Rum kesimi ve Yunanistan'dan tepkilere yanıt Açıklaması - Haberler
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