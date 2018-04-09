KKTC'den Güney Kıbrıs'a Tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, KKTC Futbol Milli takımı'nı "2018 Paddy Power Dünya Futbol Kupası'na" katılmasını engellemeye çalışmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek "2018 Paddy Power Dünya Futbol Kupası" müsabakalarına katılmaya hak kazanan KKTC Futbol Milli Takımı'na yönelik engellemeleri eleştirilerek, "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, KKTC Futbol Milli Takımı'nın böyle bir spor etkinliğinde yer almasını engellemeye çalışan yaklaşımlarını Kıbrıs Türk halkına yapılan bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Rumların spor gibi son derece insani ve barışçıl bir aktiviteye karşı göstermiş olduğu tahammülsüzlüğün kaygı verici olduğunu ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun organize ettiği ve sporcuların katılacağı böyle bir etkinlikteki varlığımızdan rahatsız olan zihniyetin bu ve benzeri girişimleri iki toplum arasındaki güvensizliği derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir. Bizimle bir ortaklık kurmayı istediğini söyleyen Kıbrıs Rum siyasi liderlerinin, insanımıza ve özellikle de gençlerimize nefes aldırmamaya çalışan bu türden çağ dışı yaklaşımlara arka çıkması değil, bunları sona erdirmesi için tedbir alması gerekir.

Kıbrıs'ta içeriği ve adı ne olursa olsun iki taraf arasında kurulacak olan her tür ilişkinin sağlıklı ve barışçıl olabilmesi için sadece müzakere başlıkları konusunda değil, esasen bu konularda da bir zihniyet değişiminin gerekli olduğu aşikardır. Başta Birleşik Krallık olmak üzere bu adada çözümü ve iki taraf arasında güvene dayalı bir ilişkiyi savunduğunu söyleyen tüm aktörlerin bu anlamsız ve çağ dışı davranışlara müsamaha göstermemelerini bekliyoruz."