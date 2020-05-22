KKTC'den getirilip karantinaya alınan 288 kişi, evlerine gönderildi KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan 288 Türk vatandaşı, evlerine gönderildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden getirilerek karantinaya alınan 288 Türk vatandaşı, evlerine gönderildi. Soysal mesafe kuralına uymadıkları görülen vatandaşlardan bazılarının maske takmaması dikkat çekti.

KKTC'den 15 Mayıs günü getirilen 288 vatandaş, Karaman'daki KYK yurtlarına yerleştirildi. 14 gün karantinada tutulması planlanan vatandaşlar, normalleşme süreci kapsamında alınan 'Yurtdışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonları artık KYK yurtlarında yapılmayacağına, kişilerin hava alanlarında yapılan muayeneleri sonrasında evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağına ve halen yurtlarda kalmakta olan kişilerin 14 gün karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası yurtlardan çıkışlarının 23 Mayıs 2020'ye kadar tamamlanması" yönündeki karar doğrultusunda bugün evlerine gönderildi.

Tahliye sırasında soysal mesafe kurallarına uyulmazken bazı kişilerin maskesiz olduğu görüldü.KKTC'de tarım işçisi olarak çalışan Fatma Sütdelisi, 10 aylık kızı Büşra'yı sırtına sararak karantina yurdundan ayrıldı. Sütdelisi,"Allah devletimize zeval vermesin. Her şey çok güzeldi. Bizimle çok iyi ilgilenildi. Karantinadan erken çıktığımız için mutluyuz. Benim bir kızımda köyde bizi bekliyor. Ona kavuşacağımız için mutluyuz" dedi.

Berat Furkan Polat ise, "Öncelikle ben burada bizimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum. Bizlerin burada hiçbir şeyini eksik etmediler. İhtiyacımız olan her şeyi karşıladılar. Ayrıca bizim karantina sürecinden erken çıkmamıza olanak sağlayanlara da teşekkür ederim. Bayramda ailemin yanında olacağım için onları göreceğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA