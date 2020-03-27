KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi
KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİKKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi.
27.03.2020 01:54 | Son Güncelleme: 27.03.2020 01:56
KKTC'den getirilen öğrenciler ve şoförler karantinaya gönderildi (2)
170 ÖĞRENCİ NİĞDE'YE GETİRİLDİ
KKTC'den yurda dönen 300 öğrenciden 170'i Niğde'ye getirildi. Gece saatlerinde 6 otobüsle getirilen öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi yerleşkesindeki yurtlara yerleştirildi. Öğrenciler, 14 gün boyunca karantinada kalacak.
Kaynak: DHA