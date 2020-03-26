KKTC'den getirilen öğrenci ve tır şoförleri gözlem altında kalacakları kentlere gönderildi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ile 159 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları kentlere sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 300 öğrenci ile 159 tır şoförü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları kentlere sevk edildi.

KKTC'den gemiyle Silifke ilçesindeki SEKA Limanı'na getirilen öğrenci ve tır şoförleri, burada sağlık kontrolünden geçirildi.

Daha sonra polis eşliğinde limandan çıkış yapan öğrenci ve tır şoförlerini taşıyan 21 otobüs, Adana, Hatay ve Niğde'ye hareket etti.

Kaynak: AA