KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Haber
Kıbrıs, Van

KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi Karantina altındakiler, Türk bayrağıyla KKTC'den gelenleri selamladı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden korona virüs tedbirleri kapsamında yurda getirilen 189 Türk vatandaşı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci...

19.04.2020 21:27 | Son Güncelleme: 19.04.2020 21:30
KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Karantina altındakiler, Türk bayrağıyla KKTC'den gelenleri selamladı

VAN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden korona virüs tedbirleri kapsamında yurda getirilen 189 Türk vatandaşı, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 61'i kadın 189 kişi, KKTC'den havalanan uçakla Van Ferit Melen Havalimanına getirildi. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AFAD İl Müdürü Osman Uçar tarafından karşılanan 189 kişi, sağlık kontrolünün ardından polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle önceden hazır hale getirilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Süleyman Şah Öğrenci Yurduna getirildi.

KKTC'den getirilen ve ihtiyaçları Van Valiliği öncülüğünde İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacak 189 kişi, yurtta 14 gün boyunca gözetim adlında tutulacak.

Öte yandan, cuma günü gelerek yurda yerleştirilenler ise kaldıkları odanın camlarından Türk bayrağı sallayarak KKTC'den gelenleri selamladı.

KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haber
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haber
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haber
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haber
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haber
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler Haber
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Ağrı'da eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun'un Sercan'a verdiği 'Fatih Terim' cevabı sosyal medyayı salladı
Acun'un Sercan'a verdiği "Fatih Terim" cevabı sosyal medyayı salladı
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Trump: İran talep ederse Kovid-19 ile mücadele için yardım edebiliriz
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Osmaniye'de kavga ihbarına giden polisleri darp eden saldırganlar, serbest kaldı
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
Gonzalo Higuain koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmek istemiyor
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbul'da 23 Nisan-1 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı olabilir
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Şenol Güneş, Türkiye'yi seçmesi halinde 10 numarayı Ferdi Kadıoğlu'na verecek
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Sakarya'da 36 yaşındaki kadın, av tüfeğiyle intihar etti
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
Malatya'nın simgesi Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddiaları yalanlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Semih Yalçın Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Acun Ilıcalı Muazzez Ersoy
Spor Falcao Ali Koç Ivan Obradovic Malcolm Thomas Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: KKTC'den getirilen 189 Türk vatandaşı yurda yerleştirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:28:03. #1.14#
title