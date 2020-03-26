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İskenderun, Kıbrıs

KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den gemi ile Mersine gelen 143 kişi buradan İskenderun'a nakledilerek KYK yurtlarında karantina altına alındılar.

26.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:03
KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

HATAY - Korona virüs tedbirleri kapsamında KKTC'den gemi ile Mersine gelen 143 kişi buradan İskenderun'a nakledilerek KYK yurtlarında karantina altına alındılar.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gemi ile Kıbrıs'tan Mersin'e oradan da otobüslerle polis eskortu eşliğinde Hatay'ın İskenderun ilçesine getirilen 143 kişi, 14 gün sürecek karantina için KYK yurtlarına yerleştirildi. Aralarında öğrencilerin de bulunduğu çoğunluğu erkek vatandaşlar, sağlık görevlileri tarafından yüksek ateş kontrolüne tabi tutuldular. Yurtta polis, sağlık görevlileri ve AFAD ekiplerinin, tedbir aldıkları gözlenirken Kızılay da misafirlere öğle yemeği için hazır bulunduruldu.

İskenderun KYK yurtlarına 120 kişinin daha getirileceği bildirildi.

KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

KKTC'den getirilen 143 kişi, İskenderun KYK yurtlarında karantinaya alındı

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