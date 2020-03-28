KKTC'den getirilen 141 kişi Karaman'a gönderildi KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi.

KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Karaman'a gönderildi.

"Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanına gelenler, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin yanı sıra AFAD personelinin eşlik ettiği 6 otobüs, Karaman'a gitmek için yola çıktı.

Otobüslerdeki görevlilerin ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven taktığı görüldü.

KKTC'den gelenlerin yurtlarda gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

Kaynak: AA