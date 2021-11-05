KKTC'den Mersin'e gelen 4 yolcunun çantasında kaçak tütün ürünleri bulundu

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'e gemiyle gelen 4 yolcunun çantalarında, kaçak 6 bin 120 elektronik sigara ucu ve 4 bin 310 puro ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taşucu Seka Limanı'na gelen yolcu gemisinden inen M.G, İ.G, S.G. ve M.G'nin çantaları arandı.

Polis, çantalarda 6 bin 120 elektronik sigara ucu, 4 bin 310 puro, 55 paket tütün, 20 paket sigara, 8 kutu çay ile 2 şişe içki buldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.